Dragon Ball Super: imprevisti per il capitolo 60, Toyotaro ha perso i dialoghi

Immaginate di svegliarvi la mattina, di fare colazione in tranquillità e di accendere il computer per iniziare la vostra sessione di lavoro e non trovare più alcuni dati fondamentali. Ed è proprio questo ciò che è accaduto a Toyotaro durante la stesura del nuovo capitolo di Dragon Ball Super.

Poco prima di rilasciare le prime bozze del capitolo 60, che hanno ripreso il combattimento tra Goku e Molo, il sensei ha dovuto affrontare uno degli imprevisti che non si augura ad alcun autore di fumetti sottoposto a scadenze: la perdita improvvisa di dati fondamentali. La mattina del 12 maggio, infatti, Toyotaro ha acceso il computer come di consueto e si è trovato davanti alla sparizione totale dei dialoghi del nuovo capitolo.

Con l'avvento del digitale, la sceneggiatura, le bozze e altri processi inerenti alla scrittura sono salvati direttamente sul pc, motivo che rende più problematica un'eventuale cancellazione dei dati. Il mangaka, come se l'imprevisto non fosse già di per sé abbastanza, si è dimenticato persino i dialoghi mancanti, azzerando gran parte del lavoro. Ad ogni modo, siamo certi che il sensei riuscirà nell'ardua impresa di ricostruire i dialoghi prima dell'uscita della rivista ufficiale, prevista al 20 di questo mese.

A rivelare l'imprevisto è stato lo stesso Toyotaro, tramite un cinguettio diffuso sui propri canali social. E voi, invece, cosa ne pensate di questo improvviso cambio di programma? Diteci la vostra con un commento qua sotto.