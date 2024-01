Dragon Ball Super inaugura un nuovo Tenkaichi: i fan potranno eleggere il più forte!

Un dubbio amletico che da sempre attanaglia il fandom verrà presto risolto. Chi è il combattente più forte di Dragon Ball Super? Saranno gli stessi appassionati a decretare il più potente attraverso quello che pare essere una sorta di nuova edizione del Torneo Tenkaichi. Sta per cominciare un sondaggio a portata globale su Dragon Ball Super!

A fine mese si terrà il Dragon Ball Games Battle Hour, evento definitivo del franchise che andrà a riunire gli appassionati da tutto il mondo con grandi annunci. Si parlerà molto del prossimo Dragon Ball Sparking Zero, il prossimo capitolo della saga videoludica Budokai Tenkaichi, ma anche dell'anime originale di Dragon Ball Daima. Ci sarà poi spazio per un torneo diretto dai fan.

In attesa del Battle Hour, sul sito ufficiale di Dragon Ball è stato inaugurato l'evento Secret Battle Hour. Si tratta di un torneo che si tiene sul social X in cui gli appassionati da ogni angolo del mondo potranno scegliere il personaggio più forte tra un totale di 20 combattenti partecipanti.

Il tabellone del torneo è stato già creato, tranne che per due combattenti misteriosi che i fan potranno selezionare tra un elenco di 8 guerrieri. Vedremo combattimenti spettacolari tra Orange Piccolo e Vegeta, Fusion Zamasu e Goku, e Freezer e Broly. Per partecipare agli scontri e decretare i vincitori di ogni round si dovrà semplicemente mettere 'mi piace' o 'repostare' ciascuno dei post che la pagina ufficiale pubblicherà. Il torneo comincerà il 22 gennaio 2024 e culminerà il 29 gennaio, in occasione del Dragon Ball Games Battle Hour. Il combattente che sconfiggerà tutti gli altri non solo diventerà il grande campione, ma riceverà anche uno speciale sfondo dedicato.