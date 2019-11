Dragon Ball Super incontra la Marvel in questa potentissima fan art di Gogeta

Dragon Ball nel corso degli anni ci ha fatto conoscere moltissimi personaggi. Alcuni hanno rivestito e ancora oggi rivestono un ruolo primario, altri compaiono ogni tanto e alcuni sono completamenti spariti dalla scena. Se poi contiamo anche le fusioni che sono state fatte nel corso del tempo, allora i personaggi aumentano.

Basti pensare che soltanto Goku e Vegeta hanno dato origine, grazie alle loro unioni, a due personaggi diversi. Da una parte abbiamo Vegeth e dall'altra Gogeta, finalmente divenuto del tutto canonico grazie al primo film della serie Super. Ovvero Dragon Ball Super: Broly in cui il duo di Saiyan non solo ha fatto ricorso alla fusione attraverso la danza di Metamor, ma ha sfoggiato anche la versione di Super Saiyan Blue mai comparsa in nessun altro movie prima di allora.

Gogeta a parte in Dragon Ball GT, non è mai comparso in una serie canonica e se non fosse stato per l'ultimo lungometraggio uscito, non sarebbe mai stato legittimo in quanto presente, in precedenza, solamente nei film che non facevano parte della serie originale. Eppure, è sempre stato un personaggio amato moltissimo dai fan alla stregua della sua controparte Vegeth.

Adesso che è diventato a tutti gli effetti un rappresentate della serie di Dragon Ball, un artista lo ha utilizzato per fare una fan art crossover tra il mondo creato dal maestro Toriyama e l'universo dei fumetti Marvel. Come potete vedere dal post di Reddit riportato in calce all'articolo, il disegnatore ha realizzato un Gogeta Super Saijan 2, degno di impugnare il Mjolnir, il pesantissimo martello di Thor.

Noi ci sentiamo di dire che sia un'opera davvero notevole, ben riuscita e simpatica, voi invece cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti.

Chi è più forte da Gogeta e Vegeth?