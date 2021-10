Dragon Ball Super: il primo incontro tra Goku e Bardack nel nuovo capitolo

C'era un tempo in cui lo speciale di Bardack, ambientato molto prima dell'inizio della storia di Dragon Ball, era ritenuto canonico. In quell'occasione, il saiyan aveva appena finito una missione sul pianeta Kanassa e si ritrovò a osservare il figlio neonato con una potenza risibile prima di partire per il pianeta Meat.

Fino a poco tempo fa, quello fu il primo incontro tra padre e figlio, tuttavia Dragon Ball Minus prima e Dragon Ball Super poi hanno radicalmente cambiato la storia di Bardack e del pianeta Vegeta. Il capitolo 77 del manga midquel rivela infatti il primo vero incontro tra Goku e Bardack.

Tornato da una lunga missione, Gine accoglie il marito in casa e, mentre un piccolo Radish gioca fuori dalla loro abitazione, la donna saiyan porta Bardack sul retro per mostrargli una capsula d'incubazione dove si trova il piccolo Goku. Stessa capigliatura del padre e aspetto che abbiamo visto nel passato, con Gine che chiede a Bardack di dargli un nome. È in questo momento che nasce il nome Kakaroth ed è anche questo momento che suscitò compassione nel saiyan, che decise di non uccidere Muesli e Granolah durante l'assalto al pianeta Cereal.

Insomma, il primo incontro tra Bardack e Goku ha radicalmente cambiato la vita del guerriero saiyan in più modi.