Dragon Ball Super, incredibili sketch di Goku dell'artista Yuya Takahashi

La fatica può dirsi conclusa e probabilmente, meno oberato di lavoro, Yuya Takahashi può prendersi una leggera pausa. Nonostante tutto, però, il talentuoso e noto animatore sembra non volersi fermare e qualche giorno fa ha voluto regalare ai fan una nuova incredibile illustrazione. Vediamo di che si tratta!

Tra i diversi animatori che hanno avuto modo di lavorare in questi anni ai progetti legati al franchise di Dragon Ball, Yuya Takahashi è senza ombra di dubbio uno dei più amati e i suoi meravigliosi bozzetti non smettono mai di stupire i fan della serie. Questo è proprio uno dei casi! Di recente l'artista ha voluto condividere su Twitter diversi sketch e studi sulla figura di Goku, concentrandosi in particolare sul viso.

Tuttavia, come potete ammirare in calce all'articolo, i bozzetti non sembrano essere basati totalmente sul suo stile, bensì emulano i tratti di alcuni suoi colleghi che hanno collaborato e contribuito a far sbocciare e sviluppare l'aspetto animato del franchise di Akira Toriyama. Osservando i diversi volti di Goku è possibile riconoscere quasi tutti i tipi di design della serie, a partire dagli albori con Dragon Ball, passando per Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, Dragon Ball Super, fino a giungere all'incredibile Dragon Ball Super: Broly.

Il talento artistico di Yuya Takahashi è distinguibile, rispetto a quello dei suoi colleghi, per l’attenzione e la cura quasi maniacale nei dettagli, della limpida simmetria e proporzione dei personaggi, ma anche dal perfetto equilibrio di luci e ombre. L'artista ha lavorato come Key Animator nei film di Dragon Ball Z: La Battaglia degli Dei e di Dragon Ball Z: La Resurrezione di F, oltre che regista di alcuni episodi della serie animata di Dragon Ball Super.

Che ne pensate di questi nuovi incredibili bozzetti? Un vero maestro, non si può dire altro!