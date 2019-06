Dragon Ball Super, indovinate qual è la trasformazione di Goku preferita dai fan!

Vi avevamo già parlato in una precedente news circa il sondaggio della migliore trasformazione di Goku e che si sarebbe conclusa il 31 maggio in Giappone. Finalmente, dunque, abbiamo la risposta a quale sia il power up più apprezzato di sempre del nostro eroe. Scopriamolo insieme nell'articolo!

Direi che è proprio il caso di dirlo ma, citando qualcuno, "old but gold" non potrebbe che essere il termine più adatto a descrivere la risoluzione finale del sondaggio durato quasi un mese intero. Dunque, è stata svelata la fantomatica trasformazione del nostro eroe più amata da tutti i fan dell'opera di Akira Toriyama che non vogliamo più aspettare a svelarvi.

Si tratta, rullo di tamburi, di Goku Super Saiyan, niente di meno che la prima trasformazione, il power-up apparso a ciel sereno la prima volta contro Freezer, la metamorfosi leggendaria del Saiyan che combatte "con rabbia ma con il cuore sereno", un tripudio di potenza e freddezza nato dalla spregevole morte del miglior amico del nostro eroe. Non c'è da stupirsi, in realtà, della risposta al sondaggio, in quanto molti degli appassionati sono cresciuti con la saga di Namek, schiacciati dalla maestosità di quello che crediamo ancora essere il miglior arco narrativo del franchise.

Tra i commenti dei votanti, infatti, non poteva non spiccare quello che qui segue:

"Alla fine, non posso proprio dimenticare ciò che provai quando vidi trasfomare la prima volta Goku in Super Saiyan, quando ancora era in giovane età! Qualunque età io abbia, non smetterò mai di amare Dragon Ball!"

O ancora, un altro appassionato aggiunge:

"Adoro Goku sin da quando ero un bambino. Adesso che sono al liceo riesco ad apprezzare meglio la bellezza di Goku come personaggio. Non per nulla, è ancora il mio eroe!"

E voi, siete d'accordo con il sondaggio e la scelta dei votanti? Ne approfittiamo per invitarvi ad ammirare la bellissima fan animation di Goku contro Saitama realizzata dai fan per noi fan, un combattimento tra i due eroi più forti dell'universo fumettistico giapponese.