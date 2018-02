Dragon Ball Super ha infine esplorato le origini del combattente più misterioso!

Dopo aver incuriosito i fan per diversi mesi,si è infine deciso a raccontare le origini ed il passato tormentato del più enigmatico e potente avversario mai affrontato - in tanti anni di tornei e combattimenti - dai nostri caparbi Saiyan:dell’Undicesimo Universo.

Secondo quanto appreso nella puntata trasmessa nella giornata di domenica, durante il combattimento fra lo stesso Jiren e l’astuto C-17, il Pride Trooper si è dedicato alle arti marziali quando un individuo malvagio ha sterminato la sua famiglia. Giovane ed inesperto, Jiren venne infatti salvato da quello che sarebbe divenuto il suo maestro, una figura che rimpiazzò in qualche modo i suoi genitori, ma che venne a mancare qualche anno più tardi, quando il malvagio assassino tornò a tormentare l’esistenza del futuro Pride Trooper. Questa non meglio identificata figura, infatti, eliminò sia il mentore del ragazzo che i suoi più valenti compagni d’addestramento, lasciandolo nuovamente solo e spingendolo a desiderare sempre più forza.



Nonostante buona parte dei fan abbia trovato troppo generica la backstory del personaggio, il fandom di Dragon Ball Super ha immediatamente speculato sull’identità del misterioso “individuo malvagio”, che a detta di molti potrebbe invero rivelarsi il nemico del prossimo arco narrativo di Dragon Ball (ammesso che Super abbia comunque un seguito). Non è infatti chiaro se questo personaggio sia ancora in circolazione o meno, ma se lo fosse, oggi potrebbe persino essere più potente di un Dio della Distruzione - come appunto lo stesso Jiren.



Dal momento che Dragon Ball Super chiuderà i battenti durante il mese di marzo 2018, i fan temono che ci vorrà ancora molto tempo per scoprire qualche dettaglio in più su questo individuo, ma è probabile che proprio il manga di Toyotaro, al momento opportuno, riesca a saziare la nostra sete di informazioni. Del resto, troppo spesso, durante la serializzazione del fumetto, il sensei ha utilizzato le proprie tavole per approfondire la lore di Dragon Ball e fornire risposte a vecchi quesiti rimasti in sospeso, non trovate?

Fateci conoscere le vostre teorie attraverso i commenti!