Dragon Ball Super: l'influencer Ignacia Mendoza ci mostra un cosplay al femminile di C-17!

Quella di Dragon Ball Super è stata come una seconda occasione per C-17, l'androide creato dal Dr. Gero ai tempi di Dragon Ball Z. Tanto odiato anni fa, l'alleato di Goku è riuscito a conquistare il cuore dei fan vincendo il Torneo del Potere e sfoggiando uno dei cambi di personalità più interessanti mai subiti dai personaggi di Akira Toriyama.

La giovane cosplayer e influencer cilena Ignacia Mendoza ha deciso, a tal proposito, di celebrare il suo androide preferito sfoggiando un'interessantissimo cosplay genderbent. Come potete vedere in calce, la ragazza ha indossato i classici abiti di C-17 mantenendo però la sua solita capigliatura. Il risultato ricorda moltissimo il personaggio di Super C-17 introdotto in Dragon Ball GT, decisamente distante dal "nuovo C-17" ideato da Toriyama per Dragon Ball Super.

La serie dopotutto, ha mostrato un vero e proprio cambio di rotta con il suo ultimo assestamento ed è riuscita a tornare in voga anche tra i fan più giovani. Tra gli altri, l'opera è riuscita a riportare in auge persino Gohan e Muten, due personaggi che negli ultimi anni furono decisamente messi da parte.

