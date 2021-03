Dragon Ball Super: inizia il conto alla rovescia per l'evento Battle of the Battles

In attesa del clamoroso ritorno della serie animata di Dragon Ball Super, lontana dalla scena da circa tre anni e ancora ferma al Torneo del Potere, le migliori scene di combattimento andate in onda finora si sfideranno in uno speciale evento organizzato da TOEI Animation e Funimation.

Dragon Ball Super: Battle of the Battles ripercorrerà le battaglie più significative dell'anime, dallo scontro con Lord Beerus, a quello con Freezer, fino alla battaglia con Goku Black e Jiren. Al via di questo speciale evento, programmato per il 27 marzo e visibile in live streaming sui canali di TOEI Animation e Funimation, manca ormai pochissimo; ci riserberà qualche gradita sopresa?

Per eleggere il più bel combattimento di Dragon Ball Super è stato indetto un sondaggio in cui classificare le dieci migliori battaglie dell'anime. "Siamo entusiasti di presentare Dragon Ball Super: Battle of the Battles, insieme a Funimation, ai fan degli anime di tutto il mondo", ha detto Lisa Yamatoya di TOEI al portale Comicbook.



"Con così tante epiche battaglie in Dragon Ball Super, è stato emozionante vedere il contributo dei fan per il combattimento più grande di tutti i tempi. Il Countdown per la Top Ten di questo fine settimana entrerà nei libri di storia, i libri di storia di Dragon Ball!".



E voi assisterete allo show? Fateci sapere la vostra personalissima Top Ten dei combattimenti dell'anime! Nel frattempo, ecco tutti i dettagli sull'evento in diretta streaming di Dragon Ball Super. Trunks o Gohan? Eleggiamo il più forte Saiyan Mezzosangue di Dragon Ball Super.