Dragon Ball Super: l'interconnessione tra gli archi narrativi è una buona idea?

La conclusione della saga del Prigioniero della Pattuglia Galattica ha indubbiamente messo a dura prova i Guerrieri Z, ma il sorprendente ritorno di alcuni personaggi, e molte domande rimaste senza risposta, sembra che troveranno spazio nel prossimo arco narrativo di Dragon Ball Super, dedicato al Sopravvissuto Granola.

La premessa di mantenere un certo livello di connessione con gli eventi passati ha colpito gli appassionati. Si tratta del primo approccio di questo genere adottato in Dragon Ball Super, e per quanto le saghe precedenti possano aver condizionato in maniera negativa l'evolversi dei personaggi, dando spazio esclusivamente a Goku e Vegeta, potrebbe essere la decisione giusta per rendere migliore il sequel.

Sin dall'inizio Super ha presentato elementi ed eventi che puntavano a ricreare, e superare, in parte ciò che era stato introdotto in Dragon Ball Z, come le trasformazioni Super Saiyan God e Blue, un Torneo capace di coinvolgere i migliori combattenti del multiverso, e anche il ritorno di personaggi amati come Freezer, che ha anche ottenuto una nuova forma, e Trunks del Futuro. Sembra quasi una combinazione di materiale fan service, che però è stata messa in ombra dagli ultimi capitoli.

La saga di Molo è stata caratterizzata da una serietà assente nella prima parte della serie, e ha posto le basi per moltissimi ed interessanti sviluppi narrativi, riguardanti ad esempio lo status di Goku come guerriero dalla potenza divina, la presenza di una rigidissima giurisdizione angelica, il ritorno di Ub e altri piccoli dettagli inseriti da Toriyama e Toyotaro. Voi cosa ne pensate di questo nuovo approccio? Pensate che gli autori riusciranno a trattare tutti questi quesiti irrisolti prima della conclusione della serie? Fatecelo sapere con un commento qui sotto.

Ricordiamo che Toyotaro ha ringraziato i lettori nel volume 14, e vi lasciamo agli errori più grandi della saga di Molo.