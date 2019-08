Dragon Ball Super: Intervista a Toyotarō nel Journal de Mickey francese

Il disegnatore Toyotarō della serie di Dragon Ball Super è stato intervistato da “Le journal de Mickey”, una rivista specializzata, riguardante il mondo Disney ma anche serie di interesse internazionale. Leggiamo insieme i dettagli.

Nel numero 3493 dello scorso 29 maggio, dedicato in parte alle arti marziali, come mostrato da un Paperino vestito come lottatore di sumo, le due personalità di rilievo intervistate sono state proprio Akira Toriyama e il maestro Toyotarō. Come molti appassionati sanno, Toyotaro in precedenza era stato uno dei disegnatori del progetto fan made Dragon Ball AF, conosciuto con il nome di Toyble.

Tramite questo incontro sono stati sia analizzati importanti elementi della serie Dragon Ball Super, sia rivelati alcuni aspetti riguardanti la personalità dell’artista. L’intervista, condotta da Mathieu Rocher, è disponibile solo in francese, e potete trovare la pagina originale nella news.

Di seguito riportiamo la traduzione degli scambi tenutosi:

Journal de Mickey: "Come hai scoperto il franchise di Dragon Ball?"

Toyotarō: "Ho conosciuto il maestro Toriyama grazie alla sua prima opera, Dr. Slump. Ma è stato Dragon Ball a trasmettermi la voglia di disegnare. Durante le lezioni scarabocchiavo i personaggi. Passavo il mio tempo a cercare di fare Kamehameha come Son Goku. Personalmente non ci sono mai riuscito, ma i lettori di JDM con un po’ di allenamento possono farcela."

JDM: "Chi ti ha scelto come mangaka di Dragon Ball Super?"

T: "Continuando a disegnare gli eroi di Dragon Ball, ho creato un sequel, Dragon Ball AF, che ho proposto alla casa editrice Shueisha. Il mio lavoro è piaciuto. Successivamente, è stata Shueisha stessa a chiedermi, nel 2015, di disegnare Dragon Ball Super. Ero molto agitato quando ho incontrato per la prima volta il maestro Toriyama. Mi ha incoraggiato, dicendo che la mia storia era delicata e piena di idee. È stato lui a scegliermi come suo successore. Un grande onore!"

JDM: "Qual è il tuo metodo lavorativo?"

T: "Una volta ricevute le linee guida dal maestro, comincio a pensare al miglior modo per presentare ogni scena. Quando ho capito cosa fare, disegno le mie idee sullo story board e Toriyama le valuta. Una volta che si è definito tutto, comincio il vero lavoro. Se sono ispirato, riesco a disegnare fino a 10 pagine al giorno!"

JDM: "Cosa trovi più difficile da disegnare?"

T: "Le scene di combattimento. Bisogna trovare le pose adatte per comunicare un senso realistico dei movimenti. Fortunatamente, quando ero piccolo, ho praticato il karate, ed è di grande aiuto quando devo riprodurre i gesti incredibili di Son Goku. Un’altro aspetto complicato è riuscire a sorpendere i lettori dal punto di vista della trama. Per esempio, sulle copertine dei volumi, alterniamo sempre un’immagine gioiosa ad un’immagine più seria."

JDM: "Quante ore lavori alla settimana?"

T: "I mangaka in genere passano molto tempo seduti al tavolo di disegno. Dormo sei ore a notte. Il resto del tempo sono in ufficio. Penso a delle scene, disegno, inchiostro i personaggi. Lavoro molto, ma, per riuscire a consegnare 45 pagine al mese, ho bisogno di assistenti che si occupino dei dettagli. Creare Dragon Ball Super è un lavoro di squadra!"

Il maestro ha persino dedicato un disegno ai lettori francesi della sua serie, che potete trovare nella pagina della rivista in calce alla notizia.

Ricordiamo che la serie è attualmente in stop in Italia, e mentre in altri paesi c'è stato l'addio dei doppiatori dei personaggi alla produzione, noi abbiamo pensato di fare un recap delle novità della prossima stagione di Dragon Ball Super fino ad ora.