Dragon Ball Super, l'istinto del guerriero: la vera forza di Gohan

Dragon Ball Super non ha segnato un punto di svolta per la caratterizzazione di Gohan come i fan si auguravano, tuttavia il nostro eroe continua ad essere un personaggio amato e apprezzato da un'intera community. Ma in quale modo il giovane saiyan può effettivamente diventare più forte?

La forza di Gohan, nonostante il personaggio si trovi attualmente ai margini della narrazione, non è da sottovalutare dal momento che le sue abilità si consolidano nel suo potenziale latente. Ad ogni modo, vi è un'opinione comune, accolta da un paio e da altri meno, in merito ai poteri del figlio di Goku secondo il quale questi si sviluppino attraverso l'allenamento.

In realtà, questa ipotesi in merito allo sviluppo della forza di Gohan è solo in parte veritiera dal momento che Piccolo, il suo mentore, ha più volte sottolineato le capacità del saiyan teoricamente superiori persino a quelle del padre. Ciò che rende forte il figlio maggiore di Goku è il suo istinto da guerriero a cui riesce ad attingere in sporadiche occasioni, magari dopo aver speso qualche giorno di allenamento per riprendere manualità con le arti marziali. Ogni qualvolta che Gohan torna ad essere un guerriero il suo sviluppo diventa rapido e netto, con una conseguente evoluzione della sua caratterizzazione.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa riflessione? Diteci la vostra opinione a riguardo, come di consueto, con un commento nell'apposito box dedicato qua sotto.