Dragon Ball Super, istituito un nuovo dipartimento presso la Toei Animation

La serie televisiva animata di, come ormai sapranno anche i sassi, è terminata con l'episodio 131 lo scorso 25 marzo, ma pare che il franchise non intenda fermarsi per alcun motivo. A parte il film in arrivo il prossimo 14 dicembre, infatti, la Toei Animation sta gettando nuove basi per la serie.

A partire dal 1 aprile 2018, infatti, la compagnia di animazione inizierà un progetto di rifondazione di vari dipartimenti. I report dalla Rete confermano che diverse divisioni subiranno alcuni cambiamenti e, tra le nuove sezioni che vedranno la luce, ci sarà un nuovo team dedicato completamente a Dragon Ball.

Il dipartimento, che getterà le basi per il futuro della serie di Dragon Ball Super dopo il film in arrivo il prossimo inverno, e il cui obiettivo principale sarà proprio il franchise di Akira Toriyama, sarà sotto il controllo diretto dell'Anime Planning and Production Headquarters della Toei Animation. Il progetto sarà guidato da Atsushi Suzuki.

Quello relativo a Dragon Ball, ovviamente, non è l'unico dipartimento che verrà rivoluzionato: il gruppo Television Planning è stato rinominato Planning Division Department, ma lo studio continuerà a lavorare sullo sviluppo di anime per la televisione, con Takashi Washio che rimarrà a capo della sezione, ma si occuperà anche di quella Film Office.

Il terzo e ultimo gruppo è il Video Planning Department, che a partire dal 1 aprile verrà rinominato CG Animation. Kouichi Noguichi sarà a capo di questa nuova serie di progetti.

Che Dragon Ball Super rientri nei piani di rifondazione organizzativa della Toei Animation non può che rappresentare una buona notizia per i fan: significa che, al di là di Dragon Ball Super Movie, il futuro della serie televisiva è ancora florido, ma probabilmente dovremo attendere la fine di GeGeGe No Kitaro.