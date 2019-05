Dragon Ball Super: su Italia 1 il 4 maggio assisteremo alle gesta del Maestro Muten

Siamo oramai prossimi all'appuntamento principe del sabato sera su Italia 1, quello dedicato a Dragon Ball Super che questa settimana sarà ancora più corposo. Durante il fine settimana saranno infatti trasmessi ben quattro episodi: il 104, il 105, il 106 ed il 107. Prepariamoci dunque ad assistere alle prodezze del Genio delle Tartarughe!

Prima di addentrarci nella trama, vi ricordiamo che la messa in onda su Italia 1 avverrà in seconda serata, a partire dalle ore 22:47.

L'episodio 104 si intitola "Un'eccezionale battaglia alla velocita' della luce! Goku e Hit uniscono le forze!". Dopo la distruzione dell'Universo 10 il Torneo del Potere proseguirà con una grande collaborazione tra Goku e Hit. Quest'ultimo, alle prese con Dyspo e Kunshi dell'Universo 11, si ritrova in grande difficoltà. Mentre il primo, grazie al suo udito molto sviluppato, contrasta facilmente i salti temporali; il secondo è in grado di generare corde di energia. A correre in suo soccorso sarà allora proprio il Saiyan che, trasformatosi in Super Saiyan God, riuscirà a sconfiggere gli avversari.

L'episodio 105, dal titolo "Uno scontro furioso: il genio ce la mette tutta!", verrà poi trasmesso. In questa puntata vedremo il Maestro Muten alle prese con Caway e Dercori dell'Universo 4. Nel mentre la prima, dopo aver averlo sedotto, si autoeliminerà per paura dell'uomo; la seconda verrà vinta con la Mafuuba, dopo aver cercato inutilmente di sconfiggerlo con le proprie arti illusorie. Il Genio delle Tartarughe dovrà poi affrontare Ganos, adirato per l'eliminazione delle compagne. Dopo averlo battuto tramite l'aumento della massa muscolare Muten, ferito, si accascerà al suolo svenuto.

L'episodio 106 porta il seguente titolo: "Lo sguardo nascosto! Disperata lotta contro un avversario invisibile". Gohan e Junior si troveranno in difficoltà a causa di Harmira e Pran, dell'Universo 2. A correre in loro aiuto saranno Goku, Vegeta e Tensing. Quest'ultimo sarà eliminato: cadrà infatti dal ring, trascinando però anche il suo avversario, Harmira. Nel mentre il Principe Saiyan, approfittando del fatto che il Dr. Rota tenti di attaccare Pran, li sconfigge entrambi con un solo colpo, un raggio energetico. Sul finale Goku continua a pensare Jiren...

Infine sarà trasmesso l'episodio 107, dal titolo "La vendetta di "F"! Una trappola astutamente congeniata?". Muten viene preso di mira da Frost e Magetta, dell'Universo 6 ma, a prestargli soccorso, giungerà Vegeta. Il Genio, cercando di sconfiggere gli avversari con la sua Mafuuba, finirà per colpire Vegeta. Per liberarlo allora Muten utilizzerà le ultime energie rimastegli. Il Principe Saiyan sconfiggerà infine Magetta e Frost, con quest'ultimo che riuscirà a fuggire. La puntata termina con Goku, pronto allo scontro con Ribrianne.

