Dragon Ball Super: Italia 1 interrompe improvvisamente la trasmissione dell'anime

Le voci su un probabile sequel di Dragon Ball Super si rincorrono di continuo, nel mentre una spiacevole notizia giunge a coloro che stanno rivedendo le puntate dell'anime su Italia 1.

Sembrerebbe infatti che la trasmissione di Dragon Ball Super su Italia 1 verrà interrotta a breve. I segnali che confermerebbero questa tesi provengono dai Palinsesti Publitalia, successivamente confermati anche dalla guida TV ufficiale di Mediaset, la quale per Sabato 1 Giugno inserisce nella programmazione Dragon Trainer 2 invece che l'anime di Goku e compagni. Lo slot temporale occupato dal film d'animazione è il medesimo della serie anime, ossia 22:58 - 00:58.

Inoltre, il portale fan made Simple Guida TV, dà ancor più credito alla questione, riportando che l'8 giugno 2019 andrà in onda il film "Ritorno all'isola di Nim", che scalzerà ancora una volta Dragon Ball Super. La questione ha creato molto dibattito all'interno della rete, tanto che i fan hanno rivolto le proprie preoccupazioni alla pagina Facebook di Italia 1, la quale ha prontamente risposto di dare ulteriori aggiornamenti al più presto.

Quindi, è ormai certo, Dragon Ball Super su Italia 1 vedrà la sua conclusione il 25 maggio con l'episodio 116, con Goku che affronterà le potenti saiyan del sesto universo in uno dei migliori scontri della serie. Per ora non è noto quando ricomincerà la trasmissione dell'anime, ma dato che l'arco del torneo del potere è stato completamente doppiato, siamo sicuri che non ci vorrà molto prima di rivedere i nostri eroi su Italia 1. Ciononostante, aspettiamo comunicazioni ufficiali dalla Mediaset, che detiene l'ultima parola sulla questione.