Dragon Ball Super su Italia 1: un'anteprima ci mostra le voci italiane di Zamasu e Gowasu

Curiosi di dare uno sguardo alle voci italiane diin, in attesa dei nuovi episodi su Italia 1 che partiranno domani? Mediaset ci fornisce un video in anteprima esclusiva!

La clip, rilasciata sulla pagina facebook del canale Mediaset, ci offre uno sguardo in anteprima al primo incontro tra Goku e Zamasu, un passaggio chiave nella saga di Goku Black: nell'episodio di domani vedremo, infatti, che i protagonisti indagheranno sulla misteriosa identità del villain che minaccia il futuro di Trunks.

Gowasu e Zamasu sono, rispettivamente, il Kaioshin del Decimo Universo e il suo apprendista: nel nostro Paese sono doppiati da Oliviero Corbetta e Maurizio Merluzzo. Il primo ha già doppiato diversi personaggi nell'edizione italiana del franchise di Akira Toriyama, ovvero il dottor Gelo e il mago Babidy in Dragon Ball Z e Suguru in Dragon Ball GT - è inoltre noto per aver prestato la voce a Kogoro Mochi (Goro, per noi itaiani) di Detective Conan.

Maurizio Merluzzo è un giovane doppiatore piuttosto seguito dal pubblico dei social e ha già firmato importanti collaborazioni tra anime (Sai in Naruto Shippuden) e videogiochi (Jacob Frye in Assassin's Creed Syndicate): darà la voce a Zamasu, confermando dei rumor che hanno inseguito l'associazione tra personaggio e doppiatore per mesi.

Ricordiamo che l'appuntamento con Dragon Ball Super in italiano è il 2 gennaio, su Italia 1, alle ore 14:35.