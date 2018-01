Dragon Ball Super su Italia 1: uno sguardo ai titoli delle puntate dal 15 al 19 gennaio

Termina una settimana piuttosto intensa per la messa in onda su Italia 1 di: l'edizione italiana dell'anime della Toei Animation si trova al giro di boa della saga di Black Goku, con i nostri protagonisti impegnati in una drammatica battaglia nel futuro. Come andrà a finire lo scontro? Scopriamo i titoli dei prossimi episodi.

La nuova tornata di puntate di Dragon Ball Super completamente doppiate in italiano tornerà a partire da lunedì 15 gennaio 2018, con un episodio al giorno che verrà trasmesso su Italia 1 fino a venerdì 19 gennaio - il tutto nella fascia di pranzo, alle ore 14:35.

Bando alle ciance, ed ecco i titoli degli episodi 62,63,65,65 e 66 di Dragon Ball Super che verranno trasmessi sul canale Mediaset tra il 15 e il 19 gennaio 2018.

Dragon Ball Super - Episodio 62: "In difesa del mondo"

Data : 15 gennaio 2018

- Episodio 62: "In difesa del mondo" : 15 gennaio 2018 Dragon Ball Super - Episodio 63: "Zamasu e Black contro Goku e Vegeta"

Data : 16 gennaio 2018

- Episodio 63: "Zamasu e Black contro Goku e Vegeta" : 16 gennaio 2018 Dragon Ball Super - Episodio 64: "Zamasu e Black si fondono"

Data : 17 gennaio 2018

- Episodio 64: "Zamasu e Black si fondono" : 17 gennaio 2018 Dragon Ball Super - Episodio 65: "Il sommo potere del Supremo: è giunta la fine?"

Data : 18 gennaio 2018

- Episodio 65: "Il sommo potere del Supremo: è giunta la fine?" : 18 gennaio 2018 Dragon Ball Super - Episodio 66: "La sfida finale"

Data: 19 gennaio 2018

Come potrete evincere dai titoli che vi abbiamo elencato, la prossima tornata di episodi sarà cruciale per lo snodo della trama dell'attuale arco narrativo: vedremo Zamasu e Black fondersi in un unico e potentissimo essere immortale e dai poteri divini, con Goku, Vegeta e Trunks messi sempre più alle strette.

E ai due Saiyan rivali resterà una sola cosa da fare contro un nemico che ha utilizzato la Fusione...