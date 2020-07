Dragon Ball Super: Jiren affronta Goku e Vegeta in questa fantastica fan art POV

L'anime di Dragon Ball Super prima e l'omonimo manga di Toyotaro poi hanno introdotto tantissimi personaggi, molti dei quali provenienti dall'appena formatosi Multiverso. Goku e Vegeta hanno avuto un assaggio delle tecniche e capacità di questi guerrieri fortissimi in una delle prime fasi dell'anime, replicando poi con il Torneo del Potere.

Qui furono costretti ad affrontare il temibile Jiren, colui che più di tutti si è distinto per forza, tecnica, capacità e velocità durante la battaglia per i destini degli universi indetta da Zeno. Nel Mondo del Nulla di Dragon Ball Super andò così in scena una delle battaglie più importanti e feroci tra combattenti provenienti da quasi tutti gli universi esistenti.

Jiren ha affrontato più volte Goku e Vegeta durante questa battaglia e il fan Ruto830 ha deciso di prendere spunto da una scena per realizzare una fan art dal punto di vista di Jiren. Nel tweet che possiamo vedere in calce c'è un attacco sincronizzato di Goku e Vegeta, entrambi in stato di Super Saiyan Blu, ma i cui colpi sembrano non fare nulla a Jiren che li para agilmente con le braccia.

Non è la prima volta che Ruto830 si dedica a una fan art POV dedicata al mondo di Dragon Ball Super o di Dragon Ball in generale: ricordiamo infatti una delle più belle con la sconfitta di Bu per mano di Goku. Magari rivedremo Jiren in Dragon Ball Super 2, sempre se la seconda stagione dell'anime sarà prodotta.