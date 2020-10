Dragon Ball Super al Jump Festa 2021: che annuncio possiamo aspettarci?

Il Jump Festa è uno degli avvenimenti più importanti per l'animazione nipponica, un evento annuale al cui interno vengono svelate le ultime novità dal mondo Shueisha e Weekly Shonen Jump. Anche nell'edizione di quest'anno parteciperà come di consueto il franchise di Dragon Ball Super. Un annuncio è finalmente in arrivo?

Le ultime novità dal fronte provengono direttamente da un animatore di TOEI Animation che ha recentemente partecipato a un'intervista per una testata spagnola. Durante il corso della chiacchierata ha spiegato che non è attualmente nei piani dello studio un remake di Dragon Ball, ma alla luce delle ultime produzioni è possibile aspettarsi qualcosa di simile nei prossimi anni.

Ad ogni modo, per l'edizione di quest'anno del Jump Festa 2021 il capolavoro di Akira Toriyama torna protagonista con un padiglione dedicato, proprio come l'anno scorso. Se la scorda edizione TOEI Animation ha annunciato soltanto la stagione 2 di Super Dragon Ball Heroes, quest'anno le cose potrebbero andare diversamente.

Se secondo qualcuno non è scontato l'annuncio di DB Super 2, previsto stando alle ultime voci di corridoio in estate 2021, in quanto non è da escludere la possibilità che la compagnia decida di mostrare in anteprima la nuova saga del manga. Resta comunque doveroso aggiungere che nessuna novità è ancora emersa sul nuovo film di Dragon Ball Super, annunciato da Akio Iyoku ormai un anno e mezzo fa. Che sia giunto il momento di dare definitivamente un titolo a questo nuovo lungometraggio?

Secondo voi, invece, sarà annunciato qualcosa oppure anche quest'anno sarà un'edizione deludente? Diteci la vostra con un commento qua sotto. L'appuntamento è fissato al prossimo 19 e 20 dicembre.