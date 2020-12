Dragon Ball Super al Jump Festa 2021: ecco data e ora dell'evento

Il Jump Festa 2021 è uno degli eventi più attesi quest'anno poiché Shueisha, vista la pandemia, ha dovuto reinventarsi attraverso un applicativo online per permettere ai fan di accedere alla manifestazione. Gli occhi, come di consueto, sono puntati su Dragon Ball Super e sulle novità dal franchise.

La mole di domini trapelati in rete in queste settimane, di cui l'ultimo dedicato a Platinum End di Tsugumi Ohba e Takeshi Obata (Death Note), lasciano presagire diversi annunci per questa edizione dell'evento nipponico. Ad ogni modo, vi rimandiamo alla notizia dedicata con tutte le novità che ci aspettiamo dal Jump Festa 2021. Anche quest'anno Shueisha ha riservato a Dragon Ball Super un intero padiglione in cui saranno svelate le ultime novità inerenti al brand legato al capolavoro di Akira Toriyama.

L'anno scorso le aspettative dei fan sono state tradite, nonostante l'annuncio di Super Dragon Ball Heroes: Big Bang Mission. Questa volta gli appassionati sperano di avere almeno novità sul film annunciato ormai oltre un anno e mezzo fa. L'evento, in ogni caso, si terrà il 20 dicembre 2020 alle ore 3 del mattino (ora italiana) e durerà un paio di ore. Gli insider non hanno avuto alcuna conferma di ciò che sarà presentato durante la fiera, vi suggeriamo dunque di continuare a seguirci per non perdervi le ultime novità.

E voi, invece, cosa vi aspettate dal Jump Festa 2021? Diteci la vostra, come sempre, con un commento qua sotto.