Dragon Ball Super al Jump Festa 2021: Goku e Molo protagonisti dell'artwork di Toyotaro!

Il Jump Festa 2021 prenderà il via tra meno di ventiquattr'ore, e ci accompagnerà nelle giornate di sabato 19 e domenica 20 dicembre con una serie di nuovissimi annunci. Come anticipatovi lo scorso ottobre tra i partecipanti all'evento ci sarà anche l'autore di Dragon Ball Super, Toyotaro, che ha deciso di celebrare l'evento con un bellissimo artwork.

Come potete vedere in calce, l'autore ha ritratto Goku Ultra Istinto e lo stregone Molo in versione chibi, confermando ancora una volta la sua presenza nel panel dedicato a Dragon Ball. Per il momento sappiamo che saranno sicuramente rivelate novità riguardanti il prosieguo di Super Dragon Ball Heroes, mentre tutto tace per quanto riguarda il sequel di Dragon Ball Super.

Il manga di Toyotaro e Toriyama ha da poco concluso il suo primo arco narrativo originale, e tra pochi giorni darà il via alla Saga del sopravvissuto di Granolla. Il materiale inizia ad essere più che sufficiente per giustificare la produzione di una nuova stagione dell'anime, specie considerando che la prima saga animata dovrebbe trasporre anche gli eventi raccontati in Dragon Ball Super: Broly.

In attesa di scoprire qualche informazione sull'ipotetico Dragon Ball Super 2, vi lasciamo allo splendido disegno di Toyotaro. Nel caso in cui voleste saperne di più sul nuovo arco narrativo invece, vi consigliamo di dare un'occhiata agli ultimi spoiler del capitolo 97 del manga di Dragon Ball Super.