Dragon Ball Super al Jump Festa 2022! Quali novità verranno presentate?

Grandi novità in arrivo per il franchise di Dragon Ball Super! Al Jump Festa 2022, evento in grande stile in cui vengono presentati gli annunci più importanti di Weekly Shonen Jump e Shueisha, si terrà un panel dedicato all'opera del sensei Akira Toriyama e del suo discepolo Toyotaro. Ma cosa dovremmo aspettarci?

Molto probabilmente, al Jump Festa 2022 lo staff di TOEI Animation presenterà ulteriori informazioni sulla pellicola Dragon Ball Super: Super Hero, di cui recentemente è stato mostrato il primo trailer ufficiale. Il lungometraggio, con grafica in stile 3DCG, potrebbe farsi vedere nuovamente attraverso un secondo teaser trailer, oppure in immagini promozionali e key visual. La community, però, brama una data d'uscita e informazioni sulla trama della pellicola, i cui principali protagonisti saranno non i soliti Goku e Vegeta, ma bensì figure "secondarie" come Piccolo, Pan o il Red Ribbon.

Con l'uscita del film il prossimo anno, si potrebbe cominciare anche a parlare di un ipotetico Dragon Ball Super 2, ossia la continua della serie anime interrotta da ormai troppo tempo. Questa è però al momento un ipotesi piuttosto remota.

Protagonista del panel al Jump Festa 2022 sarà il manga di Dragon Ball Super, che sta intrattenendo gli appassionati con l'arco narrativo di Granolah il Sopravvissuto. In quest'occasione, Toriyama e Toyotaro potrebbero suggerirci quando questa saga giungerà al termine, e dunque quanti capitoli mancano alla fine di questa parte.

Il panel di Dragon Ball Super è ufficialmente programmato per il 18 dicembre, tra le ore 16:20 e le ore 17:00 JST, orario giapponese. In questo frangente, potrebbe anche essere presentato Super Dragon Ball Heroes: Ultra God Mission con un secondo trailer.