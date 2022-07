Dragon Ball Super al Jump Victory Carnival: cosa aspettarsi dall'evento speciale

Il 2022 sarà un anno all'insegna di Dragon Ball Super, queste erano le premesse dopo le clamorose parole di Akio Iyoku, capo-redattore di V-Jump, la rivista su cui è attualmente serializzato il manga omonimo, nonché responsabile della DB-Room, l'ufficio di Shueisha dedicato ai progetti legati al capolavoro di Akira Toriyama.

Ad essere precisi, una cosa è certa: Dragon Ball Super 2 si farà e potrebbe debuttare nel 2023. Questo è quanto si evince da un recente leak di un noto insider, voce di corridoio confermata poi da altri esperti del settore. Manca soltanto l'annuncio ufficiale che, per un progetto di questo tipo, non può che arrivare in pompa magna.

Quest'anno non ci sarà alcun panel legato a Dragon Ball al San Diego Comic-Con, motivo per cui in molti hanno iniziato ad aspettarsi un clamoroso annuncio al Jump Victory Carnival, il prossimo grande evento di Shueisha. Proprio Akio Iyoku sarà ospite di questa manifestazione insieme a Viktory Uchida, celebre ed eccentrico editor di V-Jump, presenze che sembrano presagire qualcosa di grosso. Tuttavia, alla luce dei precedenti, riteniamo improbabile l'annuncio di Dragon Ball Super 2 in questa sede che, presumibilmente, potrebbe essere dedicata alla presentazione del prossimo arco narrativo del manga, il seguito della Saga di Granolah.

E voi, invece, cosa vi aspettate il prossimo 17 luglio? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro riservato in fondo alla pagina.