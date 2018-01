Dragon Ball Super, Kai, GT, Z, e DB vedranno le loro première gratuite su YouTube

Se avete bisogno di un modo per agganciarvi a Dragon Ball Super -non avendo mai vistoin vita vostra (davvero?)- allora siete fortunati. Le persone dietro i vecchi anime stanno per dare il via ad un accordo con, che aiuterà i neofiti ​​a scoprire cosaha da offrire.

Su Twitter, Toei Animation ha affermato che aggiungerà gratuitamente un gran numero di episodi su Youtube. A quanto pare, si tratta di un accordo che prevede di caricare le première di molti prodotti della casa di animazione, e un post, realizzato dalla pagina del 30° anniversario di Dragon Ball, ha infatti annunciato che ciascuna delle prime puntate del franchise di Dragon Ball sarà presentata su Youtube, confermando l'accordo:

"Per celebrare l'apertura del sito ufficiale di DB, i primi episodi di DB/Z/GT/Kai/Super saranno pubblicati sul canale YouTube per i 60 anni di Toei", ha spiegato il fan-traduttore Todd Blankenship. Finora, sembra che solo un episodio sia stato pubblicato da Toei Animation. La première di Dragon Ball è stata caricata sul canale circa un anno fa e ha accumulato 1,9 milioni di visualizzazioni. Il canale del 60° Anniversario è stato quindi realizzato da Toei per mostrare i suoi titoli classici, e anche Sailor Moon ha la sua première sul sito.

Sfortunatamente, gli episodi non sono sottotitolati, e la versione caricata su Youtube ha solo l'audio giapponese originale. Resta comunque un buon modo per i nuovi arrivati di cominciare a conoscere Dragon Ball, e arrivare in un certo qual modo preparati a Dragon Ball Super.

Potete trovare il post con l'annuncio in calce alla notizia.