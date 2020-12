Dragon Ball Super: quanti Kaiohshin esistono? E qual è il loro compito?

In netto contrasto con la figura degli Dei della Distruzione introdotta in Dragon Ball Super, nel franchise di Toriyama troviamo anche i Kaioshin, esseri superiori noti come Divinità della Creazione appartenenti alla razza degli Shinjin. Ma quanti ne esistono e qual è il loro vero compito?

Nell'Universo 7, uno dei dodici universi di Dragon Ball Super, ci sono ben cinque Kaioshin, uno per ogni punto cardinale della bussola. Sotto la guida del Grande Kaioshin, che a sua volta deve sottostare a Kaioshin il Sommo, a essi è stato affidato il potere di governare la propria specifica area dell'universo. Dunque, i Kaioshin sono essenzialmente quattro divinità che sovrintendono i quattro angoli dell'universo.

Essi, tuttavia, sono personaggi unici che ribaltano le aspettative degli spettatori. In contrapposizione con il loro ruolo di rilievo, i Kaioshin sono altamente ironici e vestiti in maniera stravagante.



Citazione doverosa va fatta per Chronoa, Kaioshin Supremo del Tempo, e per gli aspiranti Kaioshin Kibith, nell'Universo 7, e Zamasu, nell'Universo 10. Quest'ultimo, in Dragon Ball Super finisce per disprezzare la razza umana, diventando uno degli antagonisti principali di Goku.

Analizzando queste figure, è evidente che i Kaioshin, che essi siano alleati o nemici dei Guerrieri Z, sono parte integrante della trama e vestono un ruolo fondamentale nel franchise. Dragon Ball Super sarà al Jump Festa: ecco data e ora dell'evento. Crillin raggiunge il Super Saiyan e l'Ultra Istinto in questa epica fanart di Dragon Ball Super.