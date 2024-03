Dragon Ball Super, anche Kale e Caulifla otterranno l'Ultra Ego e l'Ultra Istinto?

La saga del Torneo del Potere ha offerto un palcoscenico a svariati personaggi di Dragon Ball Super, tra i quali emergono due Saiyan, Caulifla e Kale. Entrambe sono guerriere talentuose e con un grande potenziale e Kale, in particolare, ricorda da vicino un'icona di Dragon Ball: Broly. Riusciranno un giorno a rivaleggiare con Goku e Vegeta?

Durante gli allenamenti e sul campo di battaglia, le combattenti hanno dimostrato più volte di sapersi adattare al contesto e sviluppare i propri poteri di conseguenza.

Nel Torneo del Potere si sono anche fuse, dando origine a Kefla, uno dei personaggi più amati dai fan. Kefla può trasformarsi in Super Saiyan 2, agisce prevalentemente con la personalità arrogante di Caulifla ed è in grado di tenere testa al Super Saiyan Blue di Goku.

Nel manga si è scontrata anche con Ultimate Gohan, uscendone imbattuta e la fusione non si è sciolta dopo l'eliminazione dal ring.

Com'è noto da tempo, Goku e Vegeta hanno padroneggiato rispettivamente l'Ultra Istinto e l'Ultra Ego distanziando marcatamente Kale, Caulifla e la loro fusione in termini di forza. Purtroppo però, i due Saiyan dell'Universo 7 sono stati facilmente sconfitti da Black Freezer in Dragon Ball Super, quindi potrebbero aver bisogno di aiuto per avere la meglio sul temibile villain.

Caulifla è una Saiyan dal carattere energico ed intraprendente, che è attratta dall'idea di diventare più forte, proprio come Goku. Kale, anche se normalmente è calma ed introversa, quando si arrabbia diventa una guerriera terrificante e distruttiva. Considerando le loro somiglianze caratteriali e comportamentali con Goku e Vegeta (ma anche Broly), potrebbero essere portate per raggiungere rispettivamente l'Ultra Istinto e l'Ultra Ego e il loro immenso talento potrebbe accelerare il processo, rendendole subito utili in un eventuale scontro decisivo con Freezer.

Kale e Caulifla otterranno più spazio in futuro? Intanto, Dragon Ball Super 103 conclude definitivamente l'arco di Super Hero.

