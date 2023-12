Dragon Ball Super, Kale è forte quanto Broly? Leggende a confronto

La leggenda del Super Saiyan, un guerriero straordinario in grado di raggiungere un livello di potenza inimmaginabile, ha profondamente segnato qualsiasi fan di Dragon Ball, e due delle più grandi sorprese inserite da Akira Toriyama e Toyotaro in Dragon Ball Super è stata la conferma di Broly come personaggio canonico e l’aggiunta di Kale.

Originaria del pianeta Sadala del Sesto Universo, la Saiyan Kale viene introdotta durante il Torneo del Potere, dove dimostra di poter raggiungere l’incredibile trasformazione caratterizzata dai capelli verdi che i protagonisti riconoscono subito come molto simili a quelli di Broly, Super Saiyan della leggenda del loro universo. Sebbene i due abbiano questa forma in comune, un confronto delle rispettive abilità e capacità sul campo di battaglia evidenzia un netto dislivello di potenza.

Nella sua forma più potente, Broly è infatti capace di tenere testa a Goku e Vegeta entrambi trasformati in Super Saiyan Blue, come visto nel film Dragon Ball Super: Broly, mentre Kale, pur unendosi a Caulifla, non riesce nemmeno a contrastare Son Gohan, il quale è sicuramente molto potente ma prima di raggiungere la forma Beast nemmeno lontanamente paragonabile ai due veri protagonisti della serie.

Inoltre, Kale non ha avuto molto spazio per crescere come personaggio, mentre Broly sta già ricoprendo un ruolo significativo al fianco di Goku e Vegeta, impegnati in un duro allenamento sul pianeta di Whis, e potrebbe quindi raggiungere uno stadio avanzato della sua forma leggendaria. In conclusione, vi lasciamo alle ipotesi sul capitolo 101 di Dragon Ball Super, e agli indizi lasciati da Toyotaro sulla prossima saga.

Voi cosa ne pensate? Siete d'accordo sulla vittoria di Broly come miglior Super Saiyan della Leggenda? Ditecelo nei commenti.