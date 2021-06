Dragon Ball Super: Kefla raggiunge il Super Saiyan 4 in un'epico artwork fanmade

Una delle trasformazioni più amate, ma al tempo stesso odiate, dalla community è il Super Saiyan 4 dell'opera non canonica Dragon Ball GT. Basato sulla forma Oozaru, ossia lo scimmione che tanti problemi creava al piccolo Goku, il Super Saiyan 4 è ora stato raggiunto da un personaggio che ha fatto il suo debutto in Dragon Ball Super.

Dragon Ball Super, per la prima volta, ci ha permesso di vedere in azione due Saiyan di sesso femminile. Parliamo, ovviamente, di Caulifla e Kale, le guerriere che hanno rappresentato l'Universo 6 nel corso del Torneo del Potere. Quest'ultima, in particolare, nasconde un oscuro segreto: è il Super Saiyan Leggendario del suo Universo, la controparte femminile di Broly.

Le due donne Saiyan si fondono in Kefla, potentissima guerriera dall'enorme potenziale combattivo. Ma avete mai immaginato quanto possa essere forte Kefla se, un po' come fa Gogeta, raggiungesse il Super Saiyan 4? Ecco il risultato nell'artwork di un fan.

Nonostante ribadiamo sia una forma non canonica, e che dunque non dovrebbe mai apparire in Dragon Ball Super, l'utente Reddit Crimson X15 ha immaginato Kefla Super Saiyan 4. La potentissima fusione è caratterizzata da un manto peloso di colore rosso, da una lunghissima coda, anch'essa rossa, e delle polsiere dorate. Come avrete notato, Kefla Super Saiyan 4 possiede la coda, anche se i Saiyan dell'Universo 6, a causa del loro processo evolutivo, non sono dotati di questa caratteristica.

Ma non solo, l'artista ha anche immaginato la forma Golden Oozaru di Kelfa. Lo spaventoso scimmione ha un manto di colore azzurro e un reggipetto di colore rosso a coprirne le forme. Cosa ne pensate dell'illustrazione? Ecco un'altra versione di Kefla Super Saiyan 4 di Dragon Ball Super. I fan amano particolarmente questo personaggio, ammiriamo Kefla Super Saiyan God di Dragon Ball Super.