Dragon Ball Super: Kefla ha raggiunto il Super Saiyan 3 in questo incredibile sketch

La saga del Torneo del Potere di Dragon Ball Super ci ha permesso di fare la conoscenza di straordinari guerrieri pronti a difendere il proprio Universo. Tra le fila dell'Universo 6 abbiamo visto il debutto di Kefla; ma che aspetto avrebbe raggiungendo il Super Saiyan 3?

Uno dei nuovi personaggi più amati di Dragon Ball Super è Kefla, fusione tramite orecchini Potara di Kale e Caulifla. La potentissima guerriera è in grado di combinare il secondo livello del Super Saiyan allo status di Super Sayan leggendario di Kale. Ma nonostante l'incredibile livello di potenza, Kefla non è riuscita a sconfiggere Goku, il quale se ne è liberato con una prodigiosa Kamehameha. Ma un fan della saga ha immaginato cosa sarebbe successo se Kefla fosse stata in grado di raggiungere il Super Saiyan 3. L'opera creata da Toriyama è spesso protagonista di queste incredibili creazioni. Ammirate questo cosplay di Androide 21 di Dragon Ball.

Su Reddit, l'artista SSJ4MAL ha condiviso un suo schizzo che mostra come sarebbe apparsa Kefla se avesse raggiunto il Super Saiyan 3 durante la battaglia con Goku. Come da tradizione, i capelli della guerriera Saiyan sono cresciuti fino a sfiorarle i piedi e i lineamenti del viso sono molto più pronunciati, quasi selvaggi.

Questa trasformazione sarebbe bastata per mettere al tappeto Goku? Probabilmente no; da quanto abbiamo appreso durante il corso di Dragon Ball Super, il Super Saiyan 3 prosciuga l'energia in modo molto più intenso rispetto al Super Saiyan God. Il risultato dello scontro, dunque, non sarebbe cambiato. Tuttavia, Kefla Super Saiyan 3 avrebbe sicuramente deliziato i fan. Secondo quanto riferito da un animatore, arriverà un sequel di Dragon Ball Super.