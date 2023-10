Dragon Ball Super, Kefla diventa reale con l'AI: ecco come sarebbe

Dragon Ball Super, il seguito della famosa serie Dragon Ball, ha introdotto ai fan un concetto intrigante: l'esistenza di numerosi universi paralleli in Dragon Ball, che quindi non si limita più all'esistenza di inferno e paradiso, di piano terrestre e spirituale. Tra questi, l'Universo 6 ha giocato un ruolo significativo nella trama.

Sono stati tanti i personaggi inseriti in Dragon Ball Super provenienti da questi altri universi, dapprima con una saga dedicata, che ha fatto scontrare l'universo 7 di Goku con un altro, e poi con il Torneo del Potere che ha radunato tutti gli universi esistenti ad eccezione dei quattro più forti. E qui è emersa l'esistenza di una guerriera speciale.

La pagina MySmartArts ha già proposto, nel corso del tempo, tanti personaggi degli anime ma resi molto più realistici grazie all'ausilio di un'intelligenza artificiale e di vari ritocchi. Negli scorsi mesi è stato il turno di Nami realistica, ma adesso si va su Dragon Ball con Kefla, personaggio apparso in Super.

Durante il Torneo del Potere, Kale e Caulifla, due Saiyan dell'Universo 6, si uniscono per formare Kefla, una forma di vita incredibilmente potente e unica. Kefla è stata una delle avversarie più formidabili che Goku ha mai affrontato, dimostrando l'incredibile potenziale dei Saiyan nell'Universo 6.

Vediamo quindi questa Kefla realistica realizzata con l'AI. Le foto in basso la propongono in svariate pose e con dettagli leggermente differenti. Pensate che sia abbastanza fedele? Intanto è possibile ammirarla in una versione davvero realistica grazie al lavoro di Dima Batalov con questo cosplay di Kefla normale.