Dragon Ball Super: Kefla diventa Super Saiyan God in una bella fan art

Dragon Ball Super ha ampliato a dismisura l'universo che fu creato decenni fa da Akira Toriyama. Nuovi personaggi, nuovi poteri e naturalmente nuove trasformazioni. La prima ad essere stata presentata è stata il Super Saiyan God, stato raggiunto da Goku e che gli permise di dare un po' di soddisfazione al Dio della Distruzione Beerus.

Con questa forma, Goku e Vegeta, gli unici due per ora a padroneggiarla, hanno sconfitto avversari in lungo e in largo. Ne hanno fatto uso anche durante il Torneo del Potere, l'ultima saga dell'anime di Dragon Ball Super, dove incontrarono Kefla. Kefla è la fusione tramite Potara delle due saiyan del sesto universo, Kale e Caulifla, ed è quindi dotata di una forza eccezionale.

Pur sfruttando il potere del super saiyan leggendario, non è riuscita poi a sconfiggere definitivamente Goku. Come sarebbe andato lo scontro se Kefla avesse raggiunto lo stato di Super Saiyan God? Un fan ci mostra la saiyan in questa trasformazione con una fan art. In basso possiamo vedere il disegno che è naturalmente a tinte rosse: Kefla ha i capelli e gli occhi di un colore diverso dal solito e sembra sorpresa dallo stato di potenza raggiunto con questa nuova trasformazione. Chi pensate vincerebbe tra Kefla e Vegeth entrambi in Super Saiyan God?

Il Super Saiyan Leggendario ha preso vita con il cosplay di Kale ma anche con una strana fan art su Broly.