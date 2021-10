Dragon Ball Super: Kefla si trasforma in Super Saiyan Blue nell'artwork di un fan

Tra i molti personaggi introdotti nell'arco narrativo del Torneo del Potere, che ha a tutti gli effetti chiuso l'anime di Dragon Ball Super, le due Saiyan Kale e Caulifla provenienti dall'Universo 6 hanno suscitato grande interesse all'interno della community, e un fan ha immaginato come sarebbe la forma Super Saiyan Blue della loro fusione, Kefla.

Capace di tenere testa persino ad un combattente come Gohan, Kefla è considerata anche uno dei personaggi più potenti dell'intero universo di Dragon Ball creato da Akira Toriyama, un risultato sorprendente ma che è facilmente giustificabile anche dall'identità di Kale, ovvero controparte di Broly, e quindi Super Saiyan Leggendaria, dell'Universo 6.

Sfortunatamente negli ultimi due archi narrativi, dedicati rispettivamente allo Stregone Molo e al Sopravvissuto Granolah, le due Saiyan non hanno ricoperto alcun ruolo, ma in vista di un loro possibile ritorno futuro il fan Smartimus Prime ha deciso di ritrarre la loro potente fusione nella forma Super Saiyan Blue, con una singolare aura fucsia, che potete vedere nel fantastico artwork riportato in calce alla notizia. Cosa ne pensate di questo omaggio a Kefla? Fatecelo sapere come di consueto nella sezione commenti.

Cosa ne pensate di questo omaggio a Kefla? Fatecelo sapere come di consueto nella sezione commenti.