Dragon Ball Super: Kefla e Vegeth sono i guerrieri più potenti del franchise?

Durante l’episodio di Dragon Ball Super trasmesso la scorsa domenica, abbiamo finalmente assistito all’epica conclusione dello scontro fra i Super Saiyan del Sesto e del Settimo Universo, ma la puntata ha sollevato uno spinoso dubbio sulle reali capacità di uno dei due contendenti...

Attenzione possibile Spoiler

Come ricorderete se avete appunto visto l’episodio in questione, l’angelo Whis ha spiegato ai Kaioshin e ai terresti eliminati dal Torneo del Potere che il secondo risveglio dell’Ultra Istinto di Goku è stato provocato proprio dalla straordinaria forza posseduta da Kefla: un’energia in grado di rivaleggiare con la Genkidama che il Saiyan aveva tentato di utilizzare contro Jiren nello speciale da 60 minuti trasmesso diverse settimane fa.



In quell’occasione, il Maestro Muten affermò che quella spaventosa Genkidama avrebbe anche potuto sconfiggere il Pride Trooper, aggiungendo però che Goku non vi riuscì poiché lui stesso non era abbastanza forte da scagliare la suddetta tecnica contro l’avversario, e infatti, sopraffatto dalla soverchiante forza del rivale, sembrò autodistruggersi.



Se Kefla, prima ancora di trasformarsi in Super Saiyan di secondo livello, possedeva davvero una veemenza pari alla Genkidama di Goku (creata attraverso l’energia di tutti gli altri combattenti del Settimo Universo, ad esclusione dell’orgoglioso Vegeta), è dunque plausibile che lo smisurato potere sprigionato dalla fanciulla negli ultimi minuti dell’episodio 116 avrebbe potuto disintegrare qualsiasi combattente finora comparso nella serie di Toriyama, ed eccezione di Vegeth.



Dal momento che i potara, come abbiamo scoperto nel corso di questa saga, non sommano ma anzi moltiplicano i poteri degli utilizzatori, Vegeth Super Saiyan Blue potrebbe infatti essere il guerriero più potente di tutto il franchise, soprattutto ora che Goku e Vegeta sono intenzionati a padroneggiare l’Ultra Istinto. Se Vegeth riuscisse realmente ad utilizzare anche questo straordinario potere, nemmeno gli Dei della Distruzione e gli stessi Angeli come Whis potrebbero più sperare di sconfiggere la fusione dei nostri beniamini, non trovate?