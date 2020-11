Dragon Ball Super: La serie è al centro della copertina di V Jump

Mentre aspettiamo di conoscere la conclusione della saga di Molo in Dragon Ball Super, i fan dell'opera incentrata sui personaggi di Akira Toriyama potranno vedere i loro beniamini nella copertina di V Jump.

Potete ammirare l'illustrazione in calce alla notizia, condivisa dal celebre account di Twitter @DbsHype, al centro dell'immagine troviamo Beat, personaggio apparso nel manga "Dragon Ball Heroes: Victory Mission" e nel videogioco omonimo. Insieme a lui è presente una versione di Goku che ricorda il design di Naohiro Shintani, animatore che ha lavorato anche su "Dragon Ball Super: Broly", uno dei lungometraggi animati dedicati alla storia creata da Akira Toriyama ad avere avuto un notevole successo in tutto il mondo.

I fan hanno commentato il post cercando di ipotizzare quale potrebbe essere il motivo per questa copertina di V Jump, rivista che sarà disponibile a partire dal prossimo 21 novembre in Giappone. Nei giorni scorsi avevamo condiviso il calendario delle prossime uscite di Dragon Ball Super, i cui ultimi capitoli ci hanno mostrato la lotta tra Goku e Molo, evento che avrà importanti ripercussioni su tutto il mondo nato da un'idea di Akira Toriyama. Infine vi lasciamo con questo nostro speciale in cui parliamo di Molo, nuovo villain di Dragon Ball, che ha fatto discutere i numerosi fan della serie.