Dragon Ball Super: un leak sembra confermare il ritorno dell'anime

Dopo oltre quattro anni di assenza, con l’ultimo episodio, il 131esimo della serie, trasmesso il 25 marzo 2018, l’anime di Dragon Ball Super potrebbe presto tornare. Secondo insistenti rumor, i Guerrieri Z sarebbero infatti pronti a fare il loro ritorno in scena nel corso del 2023.

Con il debutto di Dragon Ball Super: Super Hero, il nuovo film di Dragon Ball che arriverà nei cinema italiani con Crunchyroll, TOEI Animation può concentrare tutti i suoi sforzi sulla produzione della serie anime, che manca da ormai troppo tempo.

Il futuro di Dragon Ball Super sembrerebbe essere già stato scritto: prima il ritorno dell’anime e poi un altro lungometraggio. Dunque, l’appuntamento con la serie potrebbe essere stato fissato per il 2023 e conferme su ciò arrivano dai leak della rete.

Gli insider sono sicuri, la nuova stagione sarà ambientata dopo la Saga del Torneo del Potere e proseguirà l’avventura adattando la saga di Moro e poi quella, attuale nel manga, di Granolah. Secondo fonti attendibili, tra cui un’intervista al producer Akio Iyoku, i lavori su un nuovo anime di Dragon Ball Super sono già in corso, per cui un’uscita nel 2023 non è poi così remota. E voi, siete pronti al ritorno di Goku e compagni oppure avete perso le speranze?