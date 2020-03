Dragon Ball Super: un leak svela la copertina del Volume 12 del manga

Il manga di Dragon Ball Super ha avuto modo di far parlare di sé da quando un rumor anticipava la volontà di Shuiesha di rendere il più indolore possibile la consegna del testimone tra Akira Toriyama e Toyotaro in merito al futuro del franchise. Ad ogni modo, in occasione dell'uscita dell'ultimo numero diV-J, è trapelata un'attesissima illustrazione.

Anche questo mese gli spoiler di Dragon Ball Super non hanno tardato ad arrivare, proponendo una quantità imponente di colpi di scena tra cui il risultato dell'allenamento di Goku con Merus. Mentre il campo di battaglia si spalanca per il nostro eroe e Molo, un leak proveniente sempre dalla rivista V-Jump ha rivelato la cover che accompagnerà il volume 12.

La copertina in questione, che potete ammirare in calce alla notizia, è purtroppo in bianco e nero in quanto si tratta di una scan in scala di grigi, ma presenta in pompa magna i due iconici protagonisti della serie, Goku e Vegata. Quest'ultimo, in particolare, è ritratto nelle vesti tipiche del Pianeta Yardrat, molto noto agli appassionati. Ad ogni modo, non dovremo attendere molto per l'uscita del tankobon che, salvo imprevisti, debutterà in Giappone il 3 aprile.

In attesa dell'uscita del nuovo volume del manga, infine, vi suggeriamo di dare un'occhiata all'ultima tavola mozzafiato del capitolo 58 di Dragon Ball Super. E voi, invece, cosa ne pensate di questa copertina, vi piace? Fatecelo sapere, come sempre, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.