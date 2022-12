Dragon Ball Super: quanto è legato Vegeta a Bulma?

Già durante la prima saga di Dragon Ball Super, con la prima apparizione di Beerus, il seguito aveva messo subito al centro dei riflettori il cambiamento di Vegeta al termine dello scontro con Majin Buu. A contribuire all'evoluzione del nostro eroe, senza alcun dubbio, ci ha pensato la moglie Bulma.

Il rapporto tra Bulma e Vegeta è stato fondamentale per il Principe dei Saiyan dal momento che la storica amica di Goku ha aiutato l'orgoglioso guerriero ad ambientarsi sulla Terra nonostante l'indole bellica del personaggio. Durante lo scontro con Majin Buu, e successivamente con Dragon Ball Super, in un paio di occasioni abbiamo visto come il Principe ha reagito a quasi tutte le volte in cui si è trovato a tu per tu con la morte.

Come potete vedere in due estratti in calce alla notizia, vediamo infatti le uniche raccomandazioni di Vegeta al figlio poco prima di immergersi in uno scontro apparentemente mortale. Il Principe saluta Trunks in un modo freddo quanto dolce, ovvero invitandolo a prendersi cura della madre, nonché sua moglie. Queste semplici scene non fanno che sottolineare il cambiamento del saiyan negli ultimi tempi, un eroe che adesso combatte per proteggere qualcosa a lui molto caro.

E voi, invece, cosa ne pensate dell'evoluzione di Vegeta in virtù del suo rapporto con Bulma? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.