Dragon Ball Super: la leggendaria furia di Broly in una mastodontica statua

Pochi personaggi nel vasto universo di Dragon Ball possono condividere una storia intricata e tormentata come quella di Broly. In qualità di Super Saiyan Leggendario, il personaggio ha raggiunto una grande popolarità, alimentando la vendita di merchandise dedicato, come l’ultima, maestosa, statua presentata dagli artisti di DU Studio.

Grazie al film Dragon Ball Super: Broly del 2018, e al successivo inserimento di quanto accaduto nel manga, il Super Saiyan Leggendario è finalmente diventato parte del racconto canonico della serie, dove si è rivelato un potenziale alleato dei protagonisti. L’allenamento sul pianeta del dio della distruzione Beerus ha dato i suoi frutti nei capitoli più recenti, e Broly sta lentamente comprendendo come sfruttare al meglio la sua natura di guerriero, senza perdere il controllo nella forma diventata ormai celebre.

Ed è proprio al Super Saiyan Leggendario, caratterizzato da una crescita spropositata dei muscoli di Broly, dal colore verde dei suoi capelli, e dagli occhi completamente bianchi per indicare la totale perdita di controllo, che DU Studio ha voluto dedicare la magnifica statua da collezione di cui trovate qualche immagine in calce.

Realizzata in resina e alta ben 65 centimetri, la statua appare molto dettagliata e restituisce alla perfezione la furia di Broly, con una buona qualità delle texture. Il prodotto arriverà sul mercato tra il terzo e il quarto trimestre del 2024, ma è già possibile prenotarlo al prezzo di 665 euro.

