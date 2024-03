Dragon Ball Super, il grande limite dell'Ultra Istinto: il punto debole di Goku

Il capitolo 103 di Dragon Ball Super è stato un omaggio alla memoria di Akira Toriyama, l'ultimo capitolo scritto direttamente dall'amato maestro e che per questo si pone come un passaggio di testimone con Toyotaro, da Goku e Vegeta a Gohan e Broly. Ma non solo, questo capitolo è fondamentale anche su un altro punto.

Dragon Ball Super: Super Hero è stato scritto da Akira Toriyama, ma d'ora in avanti Toyotaro dovrà cavarsela senza il suo maestro. Con l'uscita di Dragon Ball Super 104, Toyotaro sarà l'unico responsabile del manga.

In attesa degli sviluppi della prossima saga, che comunque non comincerà a breve, il capitolo 103 di Dragon Ball Super evidenzia il grande limite dell'Ultra Istinto di Goku. Pensavamo a questa tecnica angelica come una forma imbattibile, eppure, prima Black Freezer e poi Gohan Beast, hanno rivelato la debolezza dell'Ultra Istinto.

L'Ultra Istinto di Dragon Ball Super è affine alla personalità di Goku, ma non si tratta di una tecnica imbattibile come potevamo pensare con il suo esordio. In Dragon Ball Super 103 l'Ultra Istinto permette a Goku di evitare gli attacchi di Gohan Beast, ma solamente per pochi istanti. Vediamo Gohan cercare di prevaricare suo padre cumulando una quantità talmente elevata di Ki da quasi fargli perdere il controllo. È a quel punto che il ragazzo si scaglia contro Goku con forza e velocità travolgenti, tanto da superare anche la forma Perfetta dell'Ultra Istinto.

A darci un'idea di quel che accade in questi panel è Vegeta, che rivela che Gohan è riuscito a superare l'Ultra Istinto in velocità. Ma cosa significa? Ebbene, pur trattandosi di una tecnica angelica e divina, l'Ultra Istinto non permette a Goku di stare al passo di un avversario più forte di lui. Se è vero che l'Ultra Istinto consente a Goku di evitare qualsiasi attacco, è anche vero che se l'avversario è di gran lunga superiore, allora questa tecnica si rivela inefficace.

Il grande scontro di Dragon Ball Super 103 si è concluso senza un vero vincitore, ma ha appurato il limite dell'Ultra Istinto di Goku. Se Son intende davvero affermarsi come il più forte di tutti gli universi, allora padroneggiare l'Ultra Istinto non basta. Egli deve continuare ad allenare il fisico e lo spirito anche in forma base, esattamente come Whis gli ha consigliato.

