Dragon Ball Super: i livelli di forza di Vegeta, dall'inizio ad oggi

Agli esordi di Dragon Ball abbiamo conosciuto Goku, un ragazzino dalla forza prodigiosa. Crescendo e viaggiando, Goku ha incontrato tanti avversari, con alcuni di questi che sono diventati potenti alleati dopo uno scontro all'ultimo sangue. E tra chi ha acquisito notevole popolarità passando da antagonista a protagonista è Vegeta.

Figlio di Re Vegeta e attualmente principe dei saiyan, questo combattente è stato per lungo tempo spietato e freddo, uccidendo anche compagni di lunga data senza problemi. Il suo esordio in Dragon Ball Z avvenne proprio con uno scontro con Goku, ma poi passando per Freezer, Cell, Majin Bu e gli attuali archi di Dragon Ball Super è diventato sempre più buono e spalla insostituibile di Goku. Ma quali sono i livelli di potenza di Vegeta dalla sua prima apparizione? Vediamo tutti i dati ufficiali disponibili dopo aver visto quelli di Goku.

Durante l'invasione della Terra, Vegeta ha un livello di potenza di 18.000 . Questo aumentò a 180.000 dopo la trasformazione in Oozaru, che amplificava di dieci volte la potenza originaria del saiyan;

. Questo aumentò a 180.000 dopo la trasformazione in Oozaru, che amplificava di dieci volte la potenza originaria del saiyan; Sconfitto, Vegeta viene curato e raggiunge una forza di 24.000;

rimane a questi livelli fino all'arrivo di Ginyu, dove arriva prima a 30.000 e poi direttamente a 250.000 dopo lo scontro con Rekoom;

Da questo momento in poi, Toriyama non rivela più i dati di combattimento di Vegeta. Sappiamo che la sua forza crebbe a dismisura dopo essere stato curato da Dende, arrivando a una forza di forse un milione. E anche per lui, come per Goku, vale il moltiplicatore di 50 volte per la trasformazione in Super Saiyan. Purtroppo per quanto riguarda Dragon Ball Super, al momento non ci sono informazioni sui protagonisti e sul livello raggiunto.

Riuscirà il principe dei saiyan a superare Beerus con i prossimi allenamenti?