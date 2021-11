Dragon Ball Super, che livello di combattimento ha Granolah adesso?

Se c'è un elemento che ha sempre affascinato gli appassionati di Dragon Ball sono i livelli di potenza. Questi hanno debuttato formalmente in Dragon Ball Z, durante la saga dei Saiyan dove vennero presentati gli scouter e la loro lettura dell'aura nemica. Col tempo però i livelli di combattimento di Goku e compagni sono scomparsi.

I personaggi di Dragon Ball Super, sia vecchi che nuovi, non hanno quindi un livello ben stabilito e per provare a ipotizzarli è necessario fare una serie di conti. Ciò vale anche per Granolah, il sopravvissuto cereleano che sta diventando un elemento importante degli ultimi risvolti del manga. Con tutto ciò che è successo, si è dimostrato essere molto potente. Quindi quanto è forte Granolah in Dragon Ball Super?

Il primo Granolah aveva una potenza risibile, forse pari a quella di Goku Super Saiyan o poco più. Non ci sono indicatori chiari sul suo primo livello combattivo dato che non ci sono molti metri di paragone, ma non si può dire lo stesso per l'ultimo Granolah. Il cereleano ha infatti espresso il desiderio di diventare più forte al drago del pianeta Cereal. In questo modo ha portato avanti una vivace battaglia contro Goku e Vegeta.

Essendo riuscito a superare il protagonista senza troppi problemi, possiamo supporre che Granolah abbia un livello superiore. Avendo calcolato oltre 10 miliardi di forza per Goku in Ultra Istinto, è probabile che Granolah abbia un livello di circa 12 miliardi e mezzo di forza, se non anche qualcosina in più.