Dragon Ball Super, quale sarebbe ora il livello di Gotenks adolescente?

Dragon Ball Super: Super Hero è un film che ha avuto diversi meriti. In primis, quello di spostare l'attenzione da Goku e Vegeta: i due protagonisti erano diventati troppo forti e presenti rispetto al resto del cast, nettamente messo da parte in tutte le situazioni. Gohan e Piccolo, ma anche Goten e Trunks, hanno avuto la loro chance di brillare.

In secundis, ha mandato avanti il tempo della saga di Toriyama. Se questo significa poco per personaggi eterni come Goku e Vegeta, ma anche per comprimari già adulti del calibro di Gohan e Piccolo, questo cambia molto per Goten e Trunks finalmente adolescenti. I due sono cresciuti e sono più inseriti nelle lotte quotidiane che affliggono il mondo di Dragon Ball Super, e lo si è visto anche nel manga con la saga prequel. Per questo è stato possibile immaginare il livello di potenza di Goten e Trunks.

Tuttavia, i due sono anche in grado di fondersi. I due ragazzini hanno fatto della fusione con danza Metamor il loro marchio di fabbrica, anche se spesso non viene usata a dovere. Qual è il livello di potenza di Gotenks adolescente? Il personaggio non è ancora sceso in battaglia al massimo, visto che in Dragon Ball Super è stata fallita la fusione, proponendo la versione sbagliata. Per cercare di stimare la sua potenza, in ogni caso, è necessario partire dalla forza della sua base, ovvero i circa 4 milioni di potenza media dei due giovani saiyan.

Partendo da questo, si può supporre che Gotenks abbia un livello di forza di almeno una decina di milioni. Questo vuol dire che Gotenks Super Saiyan ha un livello di forza di 500 milioni mentre il Super Saiyan di terzo livello arriverebbe addirittura a 4 miliardi. Si tratterebbe di un livello comunque inferiore a quello di Goku Ultra Istinto e Vegeta Ultra Ego, probabilmente, ma bisognerà attendere una conferma ufficiale dal manga. E voi pensate che la fusione regga l'onda d'urto dei due protagonisti al massimo della forza?