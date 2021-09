Dragon Ball Super, il livello di forza numerico di Vegeta in Ultra Ego: quanto è?

Tentare di dare un senso ai livelli di potere in Dragon Ball Super è un’impresa complessa dal momento che Akira Toriyama è arrivato sino alla sfera del divino per potenziare ulteriormente i suoi eroi. Ad ogni modo, è possibile provare ad intuire il livello di forza di Vegeta nello stadio di Ultra Ego.

Giocando coi numeri e con le pochissime informazioni in nostro possesso, abbiamo stimato per Goku Ultra Istinto Perfetto un potenziale di circa 12 miliardi, una cifra appena indicativa e che comunque potrebbe lievitare ulteriormente. Ad ogni modo, è bene ribadire come non esistano a riguardo dettagli ufficiali circa i valori numerici dei personaggi dalla saga di Dragon Ball Z dal momento che lo stesso Akira Toriyama si è reso consapevole dell’impossibilità di continuare a dare un senso a questi numeri allo stato attuale della storia.

In ogni caso, è possibile immaginare per Vegeta ancora uno stadio imperfetto dell’Ultra Ego, con la tecnica divina al pari della prima versione dell’Ultra Istinto di Goku. In parole povere, dunque, rientrando nei valori numerici dei miliardi con il quale sicuramente Dragon Ball Super sta lavorando, basterebbe togliere appena qualche centinaio di milione dal valore del protagonista per poter rintracciare il potenziale di Vegeta.

Secondo voi, invece, a quanto ammonta il valore numero di Vegeta Ultra Ego? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.