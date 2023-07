Dragon Ball Super: a che livello di potenza esatto ammonta Orange Piccolo?

Nel corso di Dragon Ball, si è discusso molto dei livelli di potenza. Rilevati dagli scouter dei saiyan, questi livelli erano uno dei tanti metodi per descrivere l'aura di un certo personaggio, cercando però di contestualizzare la forza in maniera numerica e univoca. Infatti, questo portava dei dati precisi e non basati sulla percezione.

Ora i livelli di potenza sono obsoleti, ma molti appassionati di Dragon Ball continuano a chiedersi quale sia la vera forza di alcuni personaggi. Con l'avanzare della serie di Dragon Ball Super e con tutte le trasformazioni e gli allenamenti che ci sono stati, i personaggi principali sono diventati sempre più forti. Con la saga di Dragon Ball Super: Super Hero, hanno fatto il loro ingresso le trasformazioni di Gohan Beast e Orange Piccolo.

Il namekkiano ha sbloccato il suo potenziale definitivo ed è riuscito, durante lo scontro con Gamma 2, a sfoderare tutto il suo vero potere con una forma che ha cambiato il colore della sua pelle, ha reso i suoi muscoli più grossi e più visibili certi tratti della sua specie, come le antenne. Ma qual è il livello di potenza di Orange Piccolo? Precisamente, questo dato non esiste ufficialmente. È quindi necessario fare un po' di ipotesi sull'argomento.

Akira Toriyama ha spiegato che ora Piccolo è allo stesso livello di Goku e compagni e questa trasformazione lo mette quindi nell'olimpo dei guerrieri più forti dell'universo. Tenuto questo in considerazione, è difficile che il namekkiano possa reggere davvero il potere di Goku in Ultra Istinto, tuttavia potrebbe essere soltanto leggermente inferiore. Per questo, tenendo in considerazione tutte le situazioni attualmente vigenti nel manga di Dragon Ball Super, Orange Piccolo potrebbe avere una potenza di circa 9 miliardi. Riuscirà a tenere testa ai nuovi nemici con questa forza ritrovata?