Dragon Ball Super: il livello di potenza preciso di Cell Max, qual è?

Dragon Ball Super è entrato in una nuova saga, quella che molti appassionati conoscono già. Infatti, Toyotaro si sta occupando del rifacimento del film Dragon Ball Super: Super Hero, che in Giappone è stato proiettato nel 2022. Il mangaka sta adattando tutte le fasi di questa storia, talvolta ampliando anche i contenuti originali.

Dopo Orange Piccolo, sta per arrivare il turno anche di Cell Max, creatura potente prodotta dalle ricerche del dottor Hedo e che Magenta sta sviluppando nella base del nuovo Red Ribbon. Ma quanto è forte davvero Cell Max?

Sappiamo che, per dichiarazione di Akira Toriyama stesso, Cell Max completo avrebbe sconfitto agilmente anche Broly. L'ex super saiyan leggendario, ritornato e diventato canonico grazie al film Dragon Ball Super: Broly, ha dimostrato una forza senza pari sconfiggendo Goku e Vegeta e obbligandoli alla fusione in Gogeta, altrimenti i due protagonisti non avrebbero avuto chance. Questo vuol dire che Cell Max completamente sviluppato avrebbe avuto una forza di forse anche 30 o 35 miliardi.

Tuttavia, il Cell Max apparso in Dragon Ball Super: Super Hero, e che comparirà nel manga, non è quello completo. Magenta ha infatti deciso di attivare la capsula della creatura biotecnologica molto prima che questa venisse completata e, pertanto, si è liberato un essere rozzo e violento ma non forte quanto sarebbe dovuto essere. Quindi il potente Gohan Beast è stato in grado di abbatterlo. Partendo da questo, proviamo a calcolare la potenza di Cell Max incompleto di Super Hero.

Considerato che il giovane saiyan potrebbe avere una potenza di circa 10 miliardi, anche Cell Max ha una potenza di circa 10 miliardi, poco più o poco meno.