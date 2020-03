Dragon Ball Super: il lupo perde il pelo ma non il vizio. Goku non si smentisce mai

Nell'ultimo capitolo di Dragon Ball Super ne abbiamo viste davvero delle belle. Abbiamo assistito al ritorno tanto atteso di Goku, al primo assaggio della sua nuova forza e al faccia a faccia, per ora pacifico, con Moro. Per finire, ci ha anche mostrato, parzialmente, il risultato degli allenamenti intensi a cui si è sottoposto con Merus.

Perché proprio sulle battute finali Goku da dimostrazione di poter attivare l'Ultra Istinto con assoluto controllo, proprio come attiva qualsiasi altro stadio della sua forma di Super Saiyan. Abbiamo parlato molto del capitolo 58, delle varie parti che lo hanno formato, dello scontro tra il nostro eroe e il tirapiedi di Moro, ma c'è un altro aspetto della personalità di Goku che risalta come una candela nel buio e che conosciamo bene.

Ormai possiamo affermare con assoluta certezza di conoscere ogni parte del semplice carattere che Toriyama ha sviluppato al nostro eroe. Conosciamo le sue ambizioni, i suoi amori e i suoi più grandi piaceri. Lo abbiamo visto, in passato, tantissime volte mostrarsi eccitato per un imminente combattimento. Al di là della pericolosità che esso comportava, al di là se in gioco ci fosse la sua vita o quella dell'intero pianeta, se c'è una cosa che contraddistingue Goku da tutti gli altri e l'esaltazione che raggiunge ogni volta che deve affrontare un nuovo e formidabile avversario, per quanto questi possa essere crudele.

Perciò viene da chiedersi: ma anche questa volta si sente alla stessa maniera? Anche dopo aver assaggiato la reale forza di Moro durante il primo scontro? Anche dopo aver capito di non aver mai incontrato un essere più forte dello stregone? Ebbene, la risposta a questa domanda ci viene data proprio nell'ultimo capitolo uscito.

Precisamente nelle parti iniziali, quando Goku arriva sulla terra percependo l'aura di Crilin, una volta sconfitti gli avversari, l'amico terrestre gli chiede se è preoccupato per Moro e per lo scontro che si apprestano ad affrontare. In risposta il Saiyan ammette che molto probabilmente Moro non ha ancora mostrato tutto il suo reale potere. E se per una volta Goku è sembrato davvero spaventato, quando però Crilin insiste dicendo che il suo tono non gli piace e se è davvero così preoccupato, lui sciogliendosi in un enorme sorriso dice: "Nah, più che altro sono super eccitato!" e poi si teletrasporta via.

Bene, se avevate avuto dubbi, e credo proprio di no, anche questa volta Goku non si è smentito facendo prelevare il suo istinto da combattente su tutto il resto.

Cosa ne pensi di questa ennesima dimostrazione di assoluta determinazione? Faccelo sapere qui sotto nei commenti.