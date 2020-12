Dragon Ball Super: la madre di Goku diventa Super Saiyan in questa illustrazione

Molti fan rimasero sorpresi alla presentazione della madre di Goku nell'ultimo film di Dragon Ball Super. Il passato di Gine, la compagna di Bardack, è in gran parte avvolto dal mistero ed un artista l'ha immaginata capace di trasformarsi in Super Saiyan. Vediamo insieme il disegno che le ha dedicato.

Nel film Dragon Ball Super: Broly abbiamo avuto modo di conoscere colei che ha dato la vita a Goku e siamo stati in grado di osservarla compiere le sue attività quotidiane mentre Bardack viaggiava per la galassia al servizio di Freezer. La donna non prese parte, affianco al proprio compagno, alla battaglia finale contro il malvagio alieno e si suppone sia morta insieme a tutti gli abitanti del pianeta Vegeta quando quest'ultimo venne colpito dalla sfera energetica del nemico. Tuttavia l'artista Dreamonto ha voluto far tornare la ragazza con un nuovo aspetto.

Nel disegno riportato in fondo alla news Gine appare, con gli occhi chiari ed i capelli sollevati verso l'alto, in forma di Super Saiyan. Con queste sembianze è possibile che la donna avrebbe potuto sconfiggere Freezer e cambiare il corso degli eventi.

Purtroppo però la razza Saiyan venne sterminata e Goku, nel manga di Akira Toriyama e nel successivo sequel di Toyotaro, non otterrà molte informazioni riguardanti i propri genitori biologici. È invece durante gli avvenimenti non canonici di Super Dragon Ball Heroes che il protagonista riesce ad incontrare il proprio padre.

