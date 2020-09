Dragon Ball Super: il maestro Muten distrugge Yamcha con una frecciatina

Dopo essersi dimenticati di invitare Yamcha al famoso Torneo del Potere, nell’ultimo arco di Dragon Ball Super, il Prigioniero della Pattuglia Galattica, vediamo il guerriero umano più protagonista rispetto alle serie passate, mentre il maestro Muten si è dimostrato un degno membro dell’Universo 7.

Rischiando quasi la vita nel torneo, il maestro viene sconfitto riuscendo però ad eliminare degli avversari prima essere costretto ad abbandonare il ring.

L’utente Twitter, ZankyeGaming, ha creato un montaggio di una clip di Dragon Ball Super, dove vediamo il maestro Muten dire a Yamcha “non morire, ti prego”, girando il coltello nella piaga del bandito del deserto, sconfitto nella saga di Dragon Ball Z da Vegeta e Nappa durante l’invasione dei Sayan sulla terra.

In realtà Yamcha non è morto così tanto, è passato dall’al di là solo due volte. La prima volta è stata nel sopracitato attacco kamikaze contro i due potentissimi Sayan, mentre la seconda è stata per mano di Majin Bu, mentre la spaventosa minaccia rosa distruggeva la terra.

Anche Goku in fondo è ufficialmente morto due volte (se non contiamo la battaglia con Hit in Dragon Ball Super quando il suo cuore si è fermato).

Secondo voi, chi vincerebbe in un duello fra Yamcha e il Maestro Muten e perché? Intanto perché non ripassare un po’ di storia del Battle Shonen? Se volete rifarvi gli occhi, vi consigliamo di dare un'occhiata a queste fanart di Dragon Ball in versione samurai!