Dragon Ball Super: un magnifico artwork ci mostra come sarebbe Molo Ultra Istinto

Inizialmente sottovalutato, il personaggio di Molo di Dragon Ball Super , si è poi rivelato essere uno dei villain più temibili dell'intero universo creato da Akira Toriyama, in grado di assorbire l'energia direttamente dai suoi avversari, o interi pianeti, e come mostrato negli ultimi capitoli, ora è anche capace di usare le tecniche avversarie.

Infatti grazie al potere di uno dei suoi sottoposti, l'androide 73, Molo ha potuto usare non solo il Big Bang Attack contro lo stesso Vegeta, ma anche il Cannone Speciale di Piccolo contro il namecciano. La potenza di Molo è ormai arrivata ad un punto tale da richiedere l'arrivo sul campo di battaglia di Merus, numero uno della Pattuglia Galattica e abile combattente dalle origini angeliche.

Un fan ha quindi deciso di divertirsi ad immaginare come sarebbe lo stregone Molo se fosse in grado di padroneggiare la tecnica divina dell'Ultra Istinto, capacità che lo renderebbe pressoché invincibile, vista la facilità con cui ha mandato al tappeto tutti i Guerrieri Z. Potete trovare il disegno realizzato da @KreativeLadka in calce alla notizia.

Il Divoratore di Pianeti è stato realizzato con la sua forma trasformata, circondato da un'aura violacea che gli dona anche i particolari effetti di luce che abbiamo visto con Goku nelle battute finali del Torneo del Potere.

Vi lasciamo alle novità e indiscrezioni su Dragon Ball Super 2, e ricordiamo che Yuya Takahashi ha mostrato l'animazione utilizzata per trasformare Goku in Super Saiyan.