Dragon Ball, Super Majin Bu nella realtà? Ecco come apparirebbe

Dragon Ball ha intessuto una trama epica nel corso degli anni, introducendo una miriade di personaggi memorabili. Sebbene i cosplayer possano aiutare il pubblico ad immaginare i protagonisti nella realtà, lo stesso non si potrebbe dire per Majin Bu, l'antagonista rotondo, paffuto e rosa ma anche incredibilmente potente.

Nel corso del manga di Dragon Ball di Akira Toriyama, dopo l'assorbimento di numerosi personaggi Majin Bu ottiene una forma "Super", che vede il suo aspetto tondeggiante acquisire maggior massa muscolare e perdere la sua personalità giocosa e infantile per dare il benvenuto ad una più spaventosa e malvagia, caratterizzata da numerosi attacchi d'ira. Si tratta solo di una delle tante trasformazioni di Majin Bu comparse in Dragon Ball, ma questa eccelle soprattutto per la sua pericolosità.

Questa forma sinistra di Majin Bu è stata immaginata nella realtà da parte del talentuoso David Munoz Velazquez, un artista che si occupa di opere in 3D. Fra i suoi capolavori, il tributo dedicato a Super Majin Bu lascia trasparire la pericolosità dell'antagonista e un'aura di puro terrore.



Il suo corpo estremamente muscoloso spiega il motivo per cui Goku ha dovuto allenarsi a fondo per riuscire a sconfiggerlo, mentre ogni dettaglio dell'equipaggiamento è fedelmente ripreso dalla forma originale di Super Majin Bu. Dragon Ball è il manga più importante della storia, ma vi siete mai chiesti i motivi per cui l'opera di Akira Toriyama è una pietra miliare dell'immenso universo dei fumetti giapponesi?